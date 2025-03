Previsão do tempo em SP: Céu nublado traz alívio no calor

A cidade de São Paulo inicia o dia sob um céu nublado, proporcionando uma pausa na sensação de calor que tem predominado nos últimos dias. De acordo com os dados fornecidos pela rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, a temperatura média registrada é de 20ºC. Não há previsão de chuvas para a região leste do estado neste momento.

À medida que o dia avança, espera-se que o sol se manifeste entre as nuvens, resultando em uma elevação nas temperaturas, que podem ultrapassar os 29°C. Entretanto, as condições atmosféricas tendem a mudar entre a metade da tarde e o início da noite, quando a possibilidade de chuvas intensas volta a ser uma realidade. Essas pancadas podem variar entre moderadas e fortes, acompanhadas por raios e ventos fortes, aumentando o risco de alagamentos e quedas de árvores.

Projeção para os próximos dias:

No dia seguinte, quarta-feira (12), é esperado mais um dia com sol intercalado por nuvens, apresentando temperaturas que variam entre mínimas de 19°C e máximas que podem atingir até 28°C. No final da tarde, as chuvas devem retornar na forma de pancadas na Grande São Paulo. Novamente, há previsão para eventos de chuva de intensidade moderada a forte, potencializando o risco de alagamentos e quedas de árvores devido aos ventos fortes.

Os dias subsequentes manterão a tendência de sol entre nuvens, com pancadas de chuva concentradas principalmente no final das tardes.