Previsão do tempo em SP: Calor intenso e possíveis chuvas a caminho

A cidade de São Paulo inicia mais um dia com temperaturas amenas, registrando uma média de 22,4°C e umidade relativa do ar em 87%. Contudo, a previsão indica um dia ensolarado e quente, com máximas que podem alcançar até 32°C. A umidade deve cair para cerca de 35% durante os períodos mais quentes.

Desde o dia 6 de janeiro de 2025, a Defesa Civil Municipal colocou a cidade em estado de atenção devido às altas temperaturas. Neste contexto, recomenda-se a suspensão de atividades físicas ao ar livre entre 11h e 16h, além da ingestão abundante de água, uso de protetor solar e permanência em áreas sombreadas. Crianças e idosos devem receber cuidados especiais, pois são mais suscetíveis à desidratação.

Para combater os efeitos da onda de calor que afeta a capital desde o dia 10, a Prefeitura ativou as dez tendas da Operação Altas Temperaturas (OAT). Essas estruturas estão localizadas em pontos estratégicos pela cidade e servem como abrigo para aqueles que buscam refresco e hidratação. As tendas oferecem água, chás gelados, sucos e frutas, além de suporte para animais de estimação. Mais informações podem ser consultadas através do site da prefeitura.

A previsão meteorológica aponta que o tempo pode mudar entre o meio e o final da tarde. A combinação do calor intenso com a brisa marítima pode gerar áreas de instabilidade, resultando em chuvas isoladas que podem ser intensas, acompanhadas por rajadas de vento e descargas elétricas. Existe risco potencial para alagamentos em algumas regiões.

Conforme dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, a maior média registrada para a temperatura máxima neste ano foi no dia 22 de janeiro, atingindo 33,6°C. A temperatura mais alta já registrada em um único local ocorreu na estação meteorológica de Perus, na Zona Norte, onde se registrou 35,9°C também em 22 de janeiro.

Até agora, fevereiro acumulou 132,5 mm de chuva, representando 60,8% da média esperada para o mês, que é de 217,8 mm.

Tendências climáticas para os próximos dias indicam que a massa de ar quente continuará a elevar as temperaturas. Pancadas típicas do verão devem ocorrer durante as tardes, com potencial para alagamentos. Desde o dia 6 deste mês, a capital paulista permanece sob alerta para altas temperaturas.

Na sexta-feira (14), espera-se sol com aumento da nebulosidade e possibilidade de chuvas entre a tarde e o início da noite. As precipitações poderão ser fortes e vir acompanhadas de raios e ventos intensos. O risco de alagamentos aumenta devido à expectativa de chuvas generalizadas. As temperaturas devem variar entre mínimas de 22°C e máximas de 31°C.