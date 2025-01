Previsão do tempo em SP: Calor intenso e chuvas rápidas marcam o dia

Na capital paulista, as temperaturas prometem atingir níveis elevados hoje, com máximas podendo ultrapassar os 32°C. Os índices de umidade devem se aproximar dos 40%, conforme informações das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

A manhã começou com uma temperatura média de 22,5°C e uma umidade relativa do ar em torno de 89%. O tempo deve permanecer quente ao longo do dia, com a presença de sol intercalado por nuvens. Contudo, no final da tarde, a brisa marítima poderá ocasionar a formação de áreas instáveis, resultando em chuvas rápidas e isoladas, que podem ser de forte intensidade, acompanhadas de rajadas de vento.

A Defesa Civil Municipal mantém a cidade em estado de atenção devido às altas temperaturas desde o dia 20 de janeiro de 2025. Dados do CGE indicam que a maior temperatura registrada até agora neste ano ocorreu em 18 de janeiro, quando os termômetros marcaram uma média de 32,1°C. A maior temperatura absoluta foi registrada na Vila Mariana e Capela do Socorro, ambas com 33,6°C nos dias 18 e 20 de janeiro, respectivamente.

O dia 21 de janeiro também se destacou por registrar a maior mínima do ano, com média de 23,2°C na cidade. A mínima absoluta para este período foi registrada na estação meteorológica de Vila Formosa, Zona Leste, onde se atingiu 24,5°C.

Até o momento, janeiro acumulou 78,4 mm de chuvas, representando apenas 30,4% da expectativa total de 257,3 mm para o mês.

Tendências para os próximos dias apontam que a massa de ar quente e úmida continuará a elevar as temperaturas e aumentará as chances de pancadas de chuva no final das tardes. Para quinta-feira (23), a previsão é de uma manhã nublada com algumas aberturas solares. No final da tarde, as condições quentes e úmidas deverão propiciar a formação de áreas instáveis que resultarão em chuvas moderadas a fortes. Há risco de rajadas intensas de vento e possíveis alagamentos, com temperaturas variando entre 22°C durante a madrugada e alcançando até 31°C à tarde.