Previsão do tempo: Em SP, as temperaturas máximas podem superar os 33°C

As primeiras horas da manhã de terça-feira (19) seguem com sensação de tempo abafado na capital paulista. De acordo com dados da rede estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo a temperatura média na cidade é de 21ºC, a máxima prevista para hoje deve atingir a marca dos 32%.

A presença de áreas de instabilidade provoca pancadas de chuva de moderada a forte intensidade entre a tarde e o início da noite com potencial para a formação de alagamento. Os índices de umidade variam entre 45% e 95%.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

O forte calor ainda será observado nos próximos dias com temperatura bem acima da média. Entretanto, esse quadro vai sofrer mudança ainda nesta semana com a chegada de uma frente fria na quinta-feira (21), que deverá pôr fim à onda de calor observada nos últimos dias. Será o primeiro sistema frontal do outono, que começa às 00h06 do dia 20 de março.

Na quarta-feira (20), começa oficialmente o outono no hemisfério Sul às 00h06. O dia será marcado por pouca nebulosidade, predomínio de sol e pancadas isoladas de curta duração à tarde. As temperaturas variam entre mínima de 23°C e máxima ao redor dos 32°C, enquanto as menores taxas de umidade permanecem acima dos 50%.