Previsão do tempo: Em SP, a máxima prevista para hoje (9) é de 26°C

Início de manhã com muitas nuvens, poucas aberturas de sol e possibilidade de precipitações no período, que ganham força a partir do início da tarde. As temperaturas estão em elevação, e a máxima prevista para hoje é de 26°C.

Tendência para os próximos dias:

Os próximos dias permanecem com tempo instável na faixa leste do estado. A formação de uma área de baixa pressão na costa paulista favorecerá a convergência de umidade e a formação de muitas nuvens carregadas. Com isso, as precipitações serão generalizadas, com grande volume acumulado. Atenção às áreas de risco, pois o solo encharcado poderá potencializar a formação de alagamentos, transbordamentos de pequenos rios e córregos, além de deslizamentos de terra. Os ventos em superfície passarão a soprar do quadrante sul, o que proporcionará queda na temperatura.

Amanhã, terça-feira (10), o dia será chuvoso e com pequena amplitude térmica. As precipitações serão significativas já nas primeiras horas da manhã, porém o dia deve terminar com chuva leve e garoa. A temperatura varia entre 19°C e 23°C.