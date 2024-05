Previsão do tempo: Cidade de SP amanhece com céu nublado e termômetros em 9ºC

A quinta-feira (30) começa com céu nublado e termômetros registrando a temperatura média de 9ºC, a máxima prevista para hoje não deve ultrapassar a marca dos 17ºC. Os percentuais mínimos de umidade do ar devem oscilar em torno dos 62%. Não há previsão de chuva.

A manhã de quarta-feira (29) registrou a menor mínima média na cidade com 9,8°C. Também houve a menor mínima absoluta, aquela registrada em um único local, com 4,8°C em Engenheiro Marsilac, Zona Sul. A menor máxima média do ano permanece a registrada em 26/05/2024 com 16,4°C, enquanto a menor máxima absoluta, permanece a registrada em 26/05/2024 com 15,3°C em Engenheiro Marsilac, Zona Sul.

A Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade em estado de ALERTA para baixas temperaturas desde às 10h40 do dia 28/05/24 – (terça-feira).

Tendência para os próximos dias

As simulações atmosféricas mais recentes indicam que os próximos dias serão de tempo seco e sem previsão de chuva. As temperaturas se mantêm baixas, com madrugadas e noites geladas na capital e cidades vizinhas da Grande São Paulo. A probabilidade de recorde de temperatura mínima média do ano e bastante significativa.

Na sexta-feira (31), último dia do mês, o ar frio segue atuando com mais uma madrugada gelada e termômetros em torno dos 11°C. Mesmo com a presença do sol ao longo do dia, a sensação será de frio. A máxima não passa dos 19°C, enquanto as menores taxas de umidade do ar se mantêm acima dos 65%.