Previsão do tempo: Capital paulista tem predomínio de sol e temperaturas em elevação

A semana começou com variação de nebulosidade e termômetros oscilando em torno dos 14,2°C durante a madrugada. As estações meteorológicas da Prefeitura de São Paulo indicam que as temperaturas mínimas chegaram aos 9,2°C no extremo sul da cidade, enquanto a região central registrou 16,3°C. Os dados do CGE mostram ainda que novembro acumulou até o momento 112,6mm de chuva, o que corresponde a 83% dos 135,7m esperados para o mês.

No decorrer do dia o sol predomina e favorece a rápida elevação das temperaturas, com máximas que podem chegar aos 30°C e índices de umidade atingindo valores próximos aos 40%. No final da tarde a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, entretanto não há previsão de chuva.

Tendência para os próximos dias:

A propagação de uma frente fria muda o tempo no decorrer da semana, provocando chuvas generalizadas e declínio das temperaturas.

A terça-feira (12) ainda deve começar com sol e temperaturas em rápida elevação. Os termômetros variam entre mínimas de 17°C e máximas que podem chegar aos 29°C. Entre o final da tarde e o decorrer da noite a aproximação da frente fria deve causar aumento de nebulosidade e rajadas moderadas de vento, além de favorecer a ocorrência de pancadas isoladas de chuva de fraca a moderada intensidade.

Na quarta-feira (13) a propagação da frente fria pelo litoral paulista deixa o tempo nublado e chuvoso, além de causar declínio das temperaturas. As máximas não devem superar os 20°C, enquanto as mínimas devem oscilar em torno dos 15°C no período da noite. A continuidade das chuvas variando de moderada a forte intensidade no decorrer do dia elevam o potencial para formação de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra na Grande São Paulo.