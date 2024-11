Previsão do tempo: SP tem início de manhã com sol; hoje (28), máxima de 33°C

A capital amanhece com predomínio de sol e calor. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo aponta uma média de 25°C. Imagens do radar meteorológico não indicam a presença de áreas de instabilidade na faixa leste do estado.

O dia seguirá ensolarado, com elevação das temperaturas. No fim da tarde, a propagação de áreas de instabilidade provocará pancadas de chuva com potencial para trovoadas, rajadas de vento e formação de alagamentos. As precipitações significativas poderão se estender para as primeiras horas da noite. Máxima de 33°C.

A previsão para amanhã, sexta-feira (29), indica tempo instável no litoral e na faixa leste paulista. Por conta disso, o céu ficará nublado pela manhã, e a sensação será de tempo abafado. A partir do meio da tarde, as instabilidades ganharão força, com potencial para chuva moderada a forte e formação de alagamentos. Os termômetros oscilarão entre 20°C na madrugada e 28°C no início da tarde.