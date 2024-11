Previsão do tempo: Capital paulista tem início de manhã com frio e céu encoberto

A capital apresenta céu encoberto e frio. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo aponta média de 15ºC. Imagens do radar meteorológico não indicam chuva na cidade. O tempo segue instável nas próximas horas, e os termômetros não devem ultrapassar os 20ºC.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

A propagação de uma frente fria por São Paulo muda as condições do tempo, provocando chuvas generalizadas e declínio das temperaturas nos próximos dias. Os modelos de previsão do tempo indicam que as precipitações voltarão a aumentar na sexta-feira (15) e no sábado (16), em decorrência do fluxo de umidade do Centro-Norte do país em direção ao Sudeste, que gera áreas de instabilidade. Há risco de fortes temporais para a capital e cidades vizinhas da Grande São Paulo.

Na quinta-feira (14), o céu ainda apresentará muitas nuvens e chuviscos isolados na madrugada, em função dos ventos úmidos que sopram do mar. Não há previsão de temporais; porém, a sensação será de frio fora de época, com termômetros indicando temperatura mínima de 15°C e máxima de apenas 20°C. A umidade do ar se mantém elevada, com valores mínimos acima de 77%.