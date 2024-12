Previsão do tempo: Capital paulista tem início de manhã com chuviscos isolados

As primeiras horas desta manhã de quarta-feira (4) seguem com céu encoberto e potencial para ocorrência de chuviscos isolados. Os termômetros localizados nas estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo estão oscilando em torno dos 18°C. A máxima prevista para hoje é de 20°C. O dia terá predomínio de tempo instável; entretanto, não há previsão de chuvas mais significativas.

Tendência para os próximos dias:

As simulações atmosféricas mais recentes dos modelos de previsão indicam que as chuvas começam a diminuir a partir do final da tarde de amanhã, quinta-feira (5), com previsão de elevação gradativa das temperaturas e diminuição da nebulosidade no final de semana. Porém, ainda há possibilidade de chuvas rápidas e isoladas.

Amanhã, o dia deve começar com uma madrugada de muitas nuvens e algumas chuvas isoladas. A temperatura mínima prevista é de 17°C. O vento de sudeste na costa paulista deve gerar uma ligeira sensação de frio no início da manhã. A presença do sol entre muitas nuvens permitirá a elevação da temperatura durante a tarde, com máxima de 24°C. Os percentuais de umidade do ar permanecerão elevados, oscilando entre 70% e 95%. As precipitações ao longo do dia devem ocorrer de forma isolada e com baixo potencial.