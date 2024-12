Previsão do tempo: Capital paulista tem início de manhã com chuva fraca

As primeiras horas da manhã desta terça-feira (03) seguem com chuva fraca, alternando com períodos de curta duração de chuva mais moderada. O dia terá predomínio de tempo chuvoso e temperaturas amenas, com mínimas de 18°C e máximas de 22°C. Os índices de umidade do ar permanecem elevados, acima de 80%.

Tendência para os próximos dias:

A chegada de uma frente fria ao litoral de São Paulo alterou o tempo na capital paulista, provocando chuvas de moderada a forte intensidade. São esperados volumes significativos de chuva nesta terça-feira. Os modelos de previsão indicam que, a partir de amanhã, quarta-feira (4), as precipitações diminuirão de intensidade, mas o tempo continuará instável e chuvoso, intercalado com períodos de melhoria. Além da chuva, o sistema causará declínio nas temperaturas, trazendo alívio ao forte calor registrado nos últimos dias.

Amanhã, a previsão é de uma madrugada chuvosa. Contudo, as precipitações perderão intensidade gradualmente ao longo do dia, ainda com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. As temperaturas devem variar entre a mínima de 17°C e uma máxima que não deve ultrapassar os 20°C. A umidade do ar seguirá elevada, com valores mínimos em torno de 75%.