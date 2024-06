Previsão do tempo: Capital paulista tem início de manhã com céu encoberto e sensação de frio

A capital apresenta céu encoberto e sensação de frio. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo aponta a média de 15ºC. Imagens do radar não indicam chuva sobre a Região Metropolitana.

Nas próximas horas o sol aparece entre nuvens. Os termômetros chegam à máxima de 22°C. O dia vai terminar com céu nublado a encoberto e sem previsão de chuva.

A Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade em estado de atenção para baixas temperaturas desde às 08h do dia 03/06/2024.

De acordo com dados do CGE a menor mínima média do ano permanece a registrada em 29/05/2024 com 9,7°C na cidade. Já a menor mínima absoluta do ano, aquele valor registrado em um único local, permanece a do dia 30/05/2024, em Engenheiro Marsilac, Zona Sul, com 4,3°C.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

O sistema frontal se afasta do litoral paulista, mas ainda deixa muita nebulosidade, com vento persistente de sudeste. Ao longo do dia, o sol até aparece e permite uma pequena elevação da temperatura máxima. que deve chegar aos 22°C. A mínima durante a madrugada deve ficar por volta dos 14°C, com as taxas de umidade do ar entre 60% e 95%.

A quinta-feira (6), vai amanhecer com céu nublado, temperatura média na casa dos 14°C e probabilidade de formação nevoeiro localizado em algumas regiões. No decorrer do dia, sol entre nuvens e elevação gradativa da temperatura, que deve chegar aos 23°C durante a tarde. Os percentuais de umidade do ar ainda se mantêm elevados, com valores mínimos próximos aos 50%. O dia termina sem previsão de chuva.