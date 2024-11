Previsão do tempo: Capital paulista tem início de manhã com céu claro e sol

Amanhecer ensolarado e com temperaturas agradáveis na capital.

A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo aponta uma média de 18°C. Imagens do radar meteorológico não indicam áreas de instabilidade na faixa leste do estado.

O sol predomina e favorece a rápida elevação das temperaturas ao longo do dia, com máximas que podem superar os 32°C. A umidade relativa do ar entra em declínio, podendo atingir valores próximos a 30%. No final da tarde, a chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade, mas não há previsão de chuva para a Grande São Paulo.

Tendência para os próximos dias:

Os próximos dias seguem com sol e temperaturas elevadas. Entretanto, as chuvas devem retornar à Grande São Paulo na segunda metade da semana.

Amanhã, quarta-feira (20), feriado do Dia da Consciência Negra, o dia ainda deve começar com sol e temperaturas em elevação. Os termômetros variam entre mínimas de 18°C e máximas que podem chegar a 31°C, enquanto os índices de umidade devem atingir valores próximos a 35%. No final da tarde, a propagação de áreas de instabilidade aumenta a nebulosidade e favorece a ocorrência de chuvas em forma de pancadas isoladas.