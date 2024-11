Previsão do tempo: Capital paulista tem início de manhã com baixas temperaturas

A capital amanhece com céu encoberto e baixas temperaturas. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo aponta uma média de 15°C. Imagens do radar meteorológico não indicam áreas de instabilidade na faixa leste do estado.

O dia prossegue com nebulosidade e sensação de frio. Os termômetros não passam dos 20°C. Não há previsão de chuva, apenas chuviscos ocasionais.

Tendência para os próximos dias:

Os modelos de previsão do tempo indicam que as precipitações mais significativas retornam amanhã, sexta-feira (15), e no sábado (16), em decorrência do fluxo de umidade do Centro-Norte do país em direção ao Sudeste, gerando áreas de instabilidade. Há risco de fortes temporais para a capital paulista e cidades vizinhas da Grande São Paulo.

Amanhã, 15 de novembro, Dia da Proclamação da República, a previsão é de chuva na forma de pancadas isoladas, de moderada a forte intensidade, a partir da tarde, o que eleva o risco de formação de alagamentos e transbordamentos de rios e córregos da região. O dia deve começar com céu nublado, termômetros na marca dos 17°C durante a madrugada, com máxima prevista de 23°C e taxas mínimas de umidade do ar ao redor dos 70%.