Previsão do tempo: SP amanhece com temperaturas amenas

A capital amanhece com céu claro e temperaturas amenas. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo registra a média de 20ºC. Imagens do radar meteorológico não mostram ocorrência de áreas de instabilidade.

O dia segue com sol entre poucas nuvens e temperatura em rápida elevação. A máxima pode chegar aos 30°C, com índices mínimos de umidade do ar por volta dos 45%. A tendência é de um dia com forte calor, sensação de abafamento e sem previsão de chuva.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

Após uma sequência de três dias consecutivos com temporais generalizados na cidade de São Paulo, a tendência para os próximos dias é de calor, porém com baixa probabilidade de chuva entre a sexta-feira (01) e o domingo (03), proporcionando dessa forma uma pequena trégua. O retorno das precipitações deve acontecer durante a próxima semana.

O sábado (02) também será um dia sem expectativa de chuva, porém o calor aumenta significativamente. Madrugada com 18°C e probabilidade de névoa úmida em alguns bairros ao amanhecer. No transcorrer do dia a temperatura máxima atinge os 33°C e os percentuais mínimos de umidade do ar se mantêm na faixa dos 35%.