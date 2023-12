Previsão do tempo: Capital paulista amanhece com sol

A quinta-feira (7) amanhece com sol entre nuvens e tempo abafado na grande São Paulo. No decorrer da tarde, a propagação de áreas de instabilidade provenientes do interior vai provocar chuva em forma de pancadas com intensidade moderada a forte e potencial para formação de alagamentos e rajadas de vento. As precipitações perdem intensidade no período da noite. Mínima de 22°C e máxima de 31°C.

A Defesa Civil Municipal mantém a cidade em estado de atenção para altas temperaturas desde as 14h30 do dia 01/12/2023.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

Na sexta-feira (8), após mais uma madrugada abafada, a chegada de uma frente fria ao largo do litoral paulista muda o tempo. Esse sistema vai provocar chuva generalizada com moderada a forte intensidade e potencial para formação de alagamentos. Os termômetros oscilam entre 20°C e 28°C.