Previsão do tempo: Capital paulista amanhece com céu encoberto e chuviscos isolados

O amanhecer na capital apresenta céu encoberto e temperaturas amenas. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo aponta a média de 21ºC. Imagens do radar meteorológico não apontam presença de chuva, apenas chuviscos e garoa isolada.

A propagação da frente fria pelo litoral deixa o dia com tempo instável. As chuvas mais significativas ganham força a partir do meio do dia e há potencial para formação de alagamentos e transbordamentos de pequenos rios e córregos. Atenção também ao solo encharcado, pois há risco de deslizamentos de terra. Máxima de 26°C.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

A propagação de uma frente fria ao largo do litoral paulista muda o tempo provocando chuva e declínio da temperatura.

Na quinta-feira (15), o sistema frontal se afasta, porém os ventos que sopram do mar favorecem o ingresso de umidade, e por conta disso, haverá pequena amplitude térmica. Céu encoberto, chuva leve e garoa, principalmente entre a madrugada e as primeiras horas da manhã. Os termômetros oscilam entre 18°C e 22°C.