Previsão do tempo: Capital paulista amanhece com baixas temperaturas

A Capital amanhece com tempo firme e baixas temperaturas. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo aponta a média de 14ºC. Imagens do radar meteorológico não indicam chuva em toda a faixa leste do estado.

A Defesa Civil Municipal decretou estado de atenção para baixas temperaturas, desde às 17h40 do dia 12/06, apenas nas subprefeituras dos bairros mais afastados do centro expandido: Parelheiros e Capela do Socorro, Zona Sul, Perus, Zona Norte, Itaquera, São Miguel paulista, Guaianases, Cidade Tiradentes, Itaim paulista e São Mateus, Zona Leste.

De acordo com o monitoramento do CGE da Prefeitura de São Paulo, a menor mínima média do ano permanece a registrada em 29/05/2024 com 9,7°C na cidade. Já a menor mínima absoluta do ano, valor registrado em um único local, permanece a do dia 30/05/2024 em Engenheiro Marsilac, Zona Sul, com 4,3°C.

Já a maior máxima média do ano permanece a do dia 17/03/2024 com 34,4°C na cidade. Enquanto a maior máxima absoluta do ano, aquele valor registrado em um único local, permanece a do dia 09/01/2024 com 36,4°C na Vila Mariana e Mooca, Zonas Norte e Leste.

O sol predomina e provoca a rápida elevação das temperaturas no decorrer do dia. Os termômetros podem superar os 27°C. Não há previsão de chuva.

Tendência para os próximos dias:

A presença do forte e persistente bloqueio atmosférico, massa de ar seco que cobre o centro do país, vai continuar inibindo a formação de nuvens e impedindo a possibilidade de mudanças na Grande São Paulo. Por conta disso, persistem as condições de tempo estável e grande amplitude térmica. A umidade relativa do ar estará baixa, com percentuais mínimos próximos a ligeiramente abaixo dos 30%.

A combinação de falta de chuva e baixos índices de umidade são comuns nessa época do ano e colaboram para a piora da qualidade do ar nos grandes centros urbanos. Cuidados redobrados às crianças e idosos, pois é a parcela da população que normalmente sofre mais com essa condição de tempo. A recomendação do CGE é manter-se bem hidratado, proteger-se do sol, usar soros fisiológicos, usar umidificadores de ar nos ambientes internos e evitar atividades físicas ao ar livre nas horas de maior aquecimento, entre 11h e 16h.

Na sexta-feira (21), sol forte e tarde com sensação de calor e tempo seco. O amanhecer terá mínima de 13°C, e à tarde a máxima alcança os 27°C.