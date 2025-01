Previsão do Tempo: Calor e possibilidade de chuvas isoladas em São Paulo

O dia na capital paulista inicia-se sob um céu parcialmente nublado, com a presença de raios solares que elevam a sensação térmica de calor. A brisa marítima que adentra a região contribui para a formação de pequenas instabilidades atmosféricas, as quais podem resultar em chuvas rápidas e isoladas durante o período da tarde. A previsão é de que a temperatura máxima atinja 27°C, enquanto a umidade relativa do ar deve permanecer acima dos 45%.

Conforme informações divulgadas pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), até o momento, o mês de janeiro contabilizou um total de 23,8 mm de precipitação, representando aproximadamente 9,2% da expectativa total de 257,3 mm para este mês.

Tendências climáticas para os próximos dias:

As previsões para os próximos dias indicam a continuidade de um padrão climático característico do verão, com predomínio de sol intenso e temperaturas elevadas, intercalados por chuvas esparsas e rápidas que ocorrem principalmente entre o meio e o final da tarde.

No dia seguinte, terça-feira (7), o panorama se repetirá. Há uma expectativa para a ocorrência de chuvas no período da tarde, podendo ser mais intensas em determinados locais, embora continuem a ser passageiras e isoladas. As temperaturas devem se manter estáveis, apresentando uma mínima prevista de 19°C durante a madrugada e alcançando uma máxima de 27°C no período da tarde.