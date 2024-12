Previsão do Tempo: Calor e chuvas isoladas marcam o início da semana em São Paulo

A manhã desta segunda-feira inicia com um céu parcialmente nublado e temperaturas em elevação, com os termômetros registrando uma média de 20°C. No decorrer da tarde, a expectativa é de que ocorram chuvas rápidas e isoladas.

Nos próximos dias, as condições climáticas deverão manter-se estáveis, com predomínio de sol intercalado por nuvens e um gradual aumento nas temperaturas. As chuvas isoladas continuarão a ser uma característica das tardes.

Para amanhã, dia 31, a previsão indica que o sol aparecerá entre nuvens, contribuindo para um aumento significativo das temperaturas ao longo do dia. As mínimas devem variar em torno de 18°C, enquanto as máximas poderão ultrapassar os 29°C. À tarde, espera-se um aumento na nebulosidade, acompanhado de chuvas em forma de pancadas rápidas e isoladas. À noite, a probabilidade de chuvas diminuirá, restando apenas uma variação nas nuvens para marcar o momento da virada do ano.