Previsão do tempo: Aniversário de SP começa com sensação de frio e céu encoberto

A manhã de quinta-feira (25), aniversário de São Paulo começa com sensação de frio e céu encoberto. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo aponta a média de 17ºC. Imagens do radar meteorológico não apontam presença de chuva.

O dia será marcado por muitas nuvens e chuva intermitente. A temperatura máxima não deve passar dos 21°C, com taxas mínimas de umidade ao redor dos 78%. O tempo chuvoso mantém potencial elevado para escorregamentos de encostas em áreas de risco.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

As simulações atmosféricas mais recentes indicam tempo instável e chuvoso nos próximos dias, com temperaturas abaixo da média para janeiro. Essa condição só deve mudar na próxima semana.

Na sexta-feira (26) o cenário atmosférico permanece praticamente inalterado. Na madrugada os termômetros devem registrar 17°C e chuviscos ocasionais. No decorrer do dia, sol entre muitas nuvens, vento constante de sul/sudeste e condição para a ocorrência de chuva isolada, porém com baixo potencial para a formação de alagamentos. Durante a noite o céu permanece com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva.