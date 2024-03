Previsão do tempo: Amanhecer com termômetros em 18ºC na capital paulista

A manhã começa com céu encoberto e garoa em pontos isolados da capital. De acordo com a rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), as temperaturas giram em torno dos 18ºC.

O sol aparece entre nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas no decorrer do dia. Os termômetros podem chegar aos 26°C. No final da tarde retornam as condições para chuvas isoladas e chuviscos.

Tendência para os próximos dias

O sol retorna entre nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas, mas ainda há condições para chuvas isoladas.

O sábado (30) deve apresentar sol entre nuvens e temperaturas em elevação. As mínimas oscilam em torno dos 18°C, enquanto as máximas podem chegar aos 28°C. No final do dia a nebulosidade volta a aumentar com a chegada da brisa marítima, o que favorece a ocorrência de chuvas isoladas, principalmente nas regiões mais próximas da Serra do Mar, no extremo sul da Grande São Paulo.