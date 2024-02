Previsão do tempo: Amanhecer com céu encoberto na capital paulista

A manhã inicia com céu encoberto e temperaturas amenas. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo aponta a média de 19ºC. Imagens do radar meteorológico não apontam presença de chuva sobre a Capital e Região Metropolitana.

O dia segue com sol entre muitas nuvens e elevação das temperaturas. Durante a tarde são esperadas pancadas de chuva com moderada a forte intensidade e formação de alagamentos e transbordamentos de pequenos rios e córregos. Atenção com o solo encharcado, pois há risco de deslizamentos de terra nas áreas de encosta. Máxima de 27°C.

Tendência para os próximos dias:

Na sexta-feira (23), o sol aparece e a sensação será de tempo abafado. Entre o meio e o fim da tarde, são esperadas pancadas isoladas de chuva com até forte intensidade e curta duração. Os termômetros oscilam entre 20°C ao amanhecer e 29°C à tarde.