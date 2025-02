Previsão do tempo: A terça-feira em SP será com chuvas e temperaturas entre 21°C e 28°C

Na manhã desta terça-feira (4), a capital paulista apresenta um céu predominantemente encoberto, com previsões de chuvas intermitentes ao longo do dia. A temperatura média registrada é de 21ºC, com uma máxima que pode atingir os 28ºC.

O clima será caracterizado por muitas nuvens, intercaladas com aberturas de sol, e a expectativa é de que ocorram pancadas de chuva, as quais podem ser de intensidade forte, especialmente entre o período da tarde e o início da noite.

Para os próximos dias, a situação meteorológica tende a apresentar mudanças significativas. A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) demonstra sinais de enfraquecimento na região da Grande São Paulo. Isso indica um retorno gradual do sol durante as manhãs e uma diminuição nos volumes de precipitação. Embora as chuvas continuem a ocorrer devido ao aquecimento, elas devem ser mais isoladas e apresentar intensidade moderada a forte, especialmente nas tardes, seguindo até o começo da noite. É importante ressaltar que, devido ao solo saturado pela umidade acumulada, existe risco potencial para deslizamentos de terra e alagamentos.

No dia seguinte, quarta-feira (5), o clima deve trazer sol entre muitas nuvens pela manhã, resultando em uma elevação nas temperaturas. No final da tarde, há chances de chuvas isoladas que poderão ser intensas, mas com duração limitada. As temperaturas deverão variar entre uma mínima de 20°C e uma máxima prevista de 30°C.