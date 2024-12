Previsão de inflação para 2024 sobe para 4,71% no Boletim Focus

O Banco Central divulgou recentemente novas previsões econômicas que indicam um aumento nas expectativas de inflação e crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano. Segundo o relatório “Focus”, compilado com informações de mais de 100 instituições financeiras, a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu de 4,63% para 4,71%, ultrapassando o teto da meta de inflação de 4,50% estabelecida para 2023.

A meta central de inflação é fixada em 3%, com uma margem de tolerância que permite variações entre 1,5% e 4,5%. Caso a inflação exceda esse limite, o Banco Central será obrigado a justificar formalmente os motivos ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A pressão sobre o IPCA é atribuída a fatores climáticos, como a seca que afetou a energia elétrica e os preços dos alimentos, além do aumento dos gastos públicos.

Em resposta às pressões inflacionárias, o governo anunciou medidas para conter despesas, incluindo propostas de ajuste no salário mínimo e cortes em áreas como educação. No entanto, as projeções para os próximos anos continuam subindo. Para 2025, a expectativa aumentou para 4,40%, e para 2026, a previsão ajustou-se para 3,81%.

O sistema de metas de inflação obriga o Banco Central a ajustar a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 11,25% ao ano. O mercado financeiro antecipa novos aumentos na Selic até o fim de 2024 e projeta uma taxa de 11,75% ao ano. Para 2025, espera-se que a taxa alcance 12,63% ao ano.

Em relação ao crescimento econômico, as previsões também foram revisadas. A expectativa para o PIB em 2024 aumentou ligeiramente para 3,22%, enquanto para 2025 permanece estável em 1,95%.

Outras estimativas incluem a taxa de câmbio projetada em R$ 5,70 para o final de 2024 e um leve ajuste para R$ 5,60 em 2025. O saldo da balança comercial deve apresentar um superávit de US$ 75 bilhões em 2024. Já a entrada de investimentos estrangeiros diretos está prevista para US$ 71,1 bilhões neste ano e US$ 73,3 bilhões em 2025.

Esses dados ressaltam as complexidades enfrentadas pelo Brasil no atual cenário econômico global e os desafios contínuos na gestão das políticas monetárias e fiscais para garantir estabilidade econômica.