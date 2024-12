Previsão de chuvas em várias regiões do Brasil pode impactar festas de Ano Novo

Com a chegada do Réveillon 2025, milhões de brasileiros se preparam para as celebrações da virada do ano, que ocorrerá na noite de terça-feira, 31 de dezembro. Entretanto, a previsão climática indica a possibilidade de chuvas em diversas regiões do país, conforme informações divulgadas pelo Climatempo.

Região Sul

Nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a atmosfera será marcada por alta nebulosidade e céu predominantemente encoberto. Embora haja chances de sol em alguns momentos, a maioria do dia deverá ser nublada. Especial atenção deve ser dada à faixa litorânea norte de Santa Catarina e Paraná, onde a expectativa é de chuvas moderadas a fortes. Por conta disso, recomenda-se cautela para aqueles que planejam festas ao ar livre nessas localidades.

Região Sudeste

A região Sudeste apresenta variações nas condições meteorológicas. Enquanto o centro-norte de Minas Gerais e todo o Espírito Santo deverão enfrentar chuvas persistentes e alta nebulosidade, o sul de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo devem ter um cenário ligeiramente mais favorável, com sol aparecendo entre nuvens e pancadas isoladas de chuva previstas para o final da tarde e início da noite.

Região Centro-Oeste

No Centro-Oeste, as chuvas continuarão a predominar. No centro-norte de Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, os cidadãos devem se preparar para um dia com muita nuvem e precipitações que variam de moderadas a fortes. O risco de temporais pontuais aumenta até a virada do ano. Já nas partes sul de Mato Grosso, sul de Goiás e Mato Grosso do Sul, o sol deve aparecer em maior proporção, mas ainda há previsão de chuvas isoladas na faixa leste dessas regiões.

Região Nordeste

A previsão para o Nordeste é diversificada; áreas internas enfrentam maior instabilidade enquanto o litoral mostra condições mais estáveis. No sul do Maranhão, sul do Piauí e oeste da Bahia são esperadas chuvas intensas ao longo do dia. O litoral entre Rio Grande do Norte e Bahia terá sol entre nuvens com algumas pancadas isoladas. As demais áreas devem ter clima firme para as festividades.

Região Norte

A região Norte é prevista como a mais instável do Brasil, com chuvas abrangendo todos os estados. Particular atenção deve ser dada ao Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Roraima, Tocantins e leste do Amapá devido ao alerta para chuvas intensas e temporais. Nesses locais há riscos elevados de alagamentos e ventos fortes.

Temperaturas no Réveillon

Em termos de temperatura máxima, Campo Grande e Teresina se destacam com calor intenso atingindo até 34°C. Outras capitais como Cuiabá (32°C), Fortaleza, Salvador e Belém (31°C) também devem experimentar altas temperaturas. Em contraste, cidades no Sul e Sudeste como Curitiba (23°C) e Belo Horizonte (24°C) apresentarão climas mais amenos. No entanto, Rio de Janeiro e São Paulo registrarão máximas em torno de 30°C e 27°C respectivamente.