Previsão de chuva alivia tempo seco em São Paulo, mas calor volta no fim de semana

Ventos úmidos vindos do oceano deverão dar um refresco nesta sexta-feira (6) no tempo seco que castiga a região metropolitana de São Paulo há praticamente um mês.

A rápida passagem de uma frente fria promete chuviscos durante praticamente todo o dia na capital paulista, segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura, que oscilou em torno dos 30°C durante a semana, não deve passar dos 23°C nesta sexta, de acordo com o órgão federal ligado do Ministério da Agricultura e Pecuária. A mínima prevista é de 13°C.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, no decorrer do dia estão previstos períodos de melhoria, porém, o céu permanece com muita nebulosidade.

Mas será um alívio rápido. A temperatura volta a subir no fim de semana e novamente há promessa de tempo seco, com baixa umidade do ar na Grande São Paulo.

No sábado (7), ainda com muitas nuvens, os termômetros devem oscilar entre 15°C e 28°C. No domingo (8), a máxima já passa para 30°C e dispara na segunda-feira (9) para até 33°C na capital paulista.

Se o Paulistano poderá respirar com um pouco mais de tranquilidade nesta sexta-feira, a frente fria não deverá ter força para fazer o mesmo em regiões mais afastadas do interior paulista.

Praticamente todo o estado segue com alerta de perigo potencial para baixos índices de umidade relativa do ar.

Em Marília, no noroeste do estado, a previsão é que máxima chegue a 38°C e a umidade do ar caia a até 10%, percentual compatível ao do deserto do Saara.

Em Dois Córregos, cidade da mesma região e que há dias sofre com queimadas, a máxima também deve chegar a 38°C, mas há previsão de chuva isolada pela manhã.

Em Ribeirão Preto, que teve focos de incêndio extintos na tarde desta quinta-feira (5), a previsão é de termômetros marquem, igualmente, até 38°C e a umidade do ar promete ficar entre 50% e 10% o nível ideal para o organismo humano é de ao menos 60%.

No litoral, a sexta deverá ser chuvosa, mas o tempo deve firmar no fim de semana, principalmente no domingo. Em Santos, na Baixada Santista, neste dia a máxima deve ser de 29°C.