Prevenção e combate a incêndios é tema de fórum de capacitação do Crea-SP

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) continua com a programação de cursos do Crea-SP Capacita em setembro, com conteúdos desenvolvidos para os profissionais e estudantes da área tecnológica que têm o interesse de aprofundar seus conhecimentos para se destacarem no mercado de trabalho. Um dos destaques é o fórum que trata sobre a redução de desastres e prevenção em combate a incêndios, nesta quinta-feira (5/09), no Coworking da Sede Angélica, na capital paulista, às 18h30.

No encontro, especialistas falarão sobre a identificação e mitigação de riscos de incêndios, maneiras de contenção e combate, além de monitoramento e recuperação de áreas degradadas. Entre os confirmados para o debate estão a extensionista rural do Departamento de Sustentabilidade Agroambiental da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP, engenheira Maria Regina Romeiro; o assistente agropecuário na Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) da Secretaria de Agricultura, engenheiro Alexandre Manzoni Grassi; o pesquisador na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), engenheiro Alberto Bernardi, e outros. Mais detalhes e inscrições sobre o evento gratuito estão disponíveis aqui.

Além do fórum, outros dois encontros estão inclusos na agenda de cursos em setembro. Confira:

18/09 – Workshop: Acessibilidade

Com uma palestra e atividades práticas, o intuito do workshop é auxiliar na compreensão sobre a inclusão de pessoas com deficiência no ambiente profissional e a implementação de políticas públicas na sociedade, trazendo modos de um local de trabalho inclusivo e leis que visam garantir a igualdade para todos. Saiba mais sobre os palestrantes e inscrições aqui.

28/09 – Trilha de Gestão Pública – Módulo 9: Administração Pública e o controle externo: o papel do Ministério Público

A trilha aborda mais um módulo com o intuito de fazer com que os profissionais compreendam e discutam questões relacionadas à administração pública, especialmente o trabalho do Ministério Público. O palestrante será o ex-procurador geral da Justiça de São Paulo, Dr. Gianpaolo Poggio Smanio. Inscrições aqui.

Os módulos anteriores estão disponíveis na plataforma do Crea-SP Capacita para todos que tiverem interesse em conferir.

Os workshops, fóruns e trilhas de capacitação são realizados no formato híbrido, sendo presencial na Sede Angélica do Conselho, e com transmissão ao vivo na plataforma exclusiva do Crea-SP Capacita, e na TV CreaSP no Youtube.