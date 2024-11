Pretos e pardos são 38,3% dos empreendedores do Estado de São Paulo

Os pretos e pardos são 42,5% da população entre e 18 e 64 anos no Estado de São Paulo, segundo o IBGE. Porém, quando o assunto é empreendedorismo, a proporção não é a mesma, já que eles representam 38,3% dos donos de negócios – 2,6 milhões de pessoas em números absolutos, segundo o Sebrae, partir de dados do IBGE.

Considerando os empreendedores iniciais, aqueles que estão no mercado até 3,5 anos, 45,5% são pretos e pardos e 54,5% são brancos no Estado, conforme os dados da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2023.

Outra característica do empreendedorismo negro paulista está no que leva a empreender: pretos e pardos montam o próprio negócio mais por necessidade (50,1%) do que por oportunidade (44,1%). Já os empreendedores brancos o fazem mais por oportunidade (63,9%) do que por necessidade (28,1%). A soma difere de 100% porque em alguns empreendimentos não foi possível distinguir a motivação.

“A situação ideal seria a opção de empreender por oportunidade, já que nesse caso a pessoa percebe a possibilidade de montar um negócio lucrativo. Na necessidade, a empresa nasce porque o empreendedor não encontrou emprego e renda; nesse caso, muitas vezes falta planejamento, o que reduz as chances de sucesso”, explica o consultor do Sebrae-SP Pedro João Gonçalves.

No entanto, ambos os grupos estão alinhados quanto a outra motivação para empreender quando questionados em um leque de opções. Os dois indicaram com maior frequência a resposta “por que bons empregos são escassos”.

Na sequência, as opiniões se distanciam. Os empreendedores pretos e pardos alegam serem mais motivados “por fazer a diferença no mundo”; os empreendedores brancos dizem que é “para construir uma grande riqueza ou uma renda muito alta”.

Entre os sonhos da população do Estado de São Paulo, “ter o próprio negócio” é o terceiro sonho entre os pretos e pardos, mencionado por 47,2% dessa população.

Entre os empreendedores brancos, esse é o quarto sonho mais citado (42,3% dessa população). Para os dois grupos, o sonho de “ter o próprio negócio” supera os sonhos de “fazer carreira numa empresa” e “fazer carreira no serviço público”.

A pesquisa mostra ainda os ramos de atuação desses empreendedores. Os pretos e pardos empreendem principalmente no comércio varejista de produtos novos (12,1% deles). Depois aparece o varejo de artigos de vestuário e acessórios e cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza, ambos os segmentos com 8,8% das atividades.

GEM

O projeto GEM monitora o empreendedorismo em diversas economias em todo o mundo. No estado de São Paulo a pesquisa GEM é promovida pelo Sebrae-SP, tendo sido realizada pela Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (Anegepe).