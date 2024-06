Pretinho da Serrinha e Baixo Augusta ocupam o Vale do Anhangabaú, no dia 14 de julho

No dia 14 de julho, o Novo Anhangabaú recebe a segunda edição da Roda do Baixo com a participação especial de Pretinho da Serrinha, que ocorre das 14h às 20h. Em parceria com o Acadêmicos do Baixo Augusta, o maior bloco de carnaval da cidade de São Paulo, o projeto de samba nasceu da força da cultura para contribuir a revitalizar o espaço urbano e reconectar o centro paulistano com sua população.

Além da participação de um dos maiores expoentes do samba brasileiro, o cantor, compositor e ritmista carioca Pretinho da Serrinha, a Roda do Baixo vai receber também os artistas Simoninha, DJ Pardi e o bloco Acadêmicos do Baixo Augusta para contagiar e abalar as estruturas do Vale.

Com a essência do maior bloco de carnaval da cidade, em formato tradicional da roda de samba, liderada por cantor Wilson Simoninha, o evento acontece no icônico Vale do Anhangabaú, sob o Viaduto do Chá, e sempre conta com a presença de convidados especiais do universo do samba. A primeira edição, em final de maio, contou com a participação de Salgadinho e Tássia Reis e lotou o vão do Viaduto do Chá, mesmo com a queda de temperatura e a chuva.

A partir do dia 01 de julho, os ingressos serão disponibilizados pelo site da ingresse com lotes gratuitos.

Serviço – Novo Anhangabaú & Roda do Baixo

Local: Viaduto do Chá – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP, 01002-020

Horário: Das 14h às 20h

Ingresso: https://ingresse.com/