Pretinhas na Moda trouxe diversidade e inclusão na passarela

Divulgação

A primeira edição do Pretinhas na Moda aconteceu no sábado 23 de novembro, na Fábrica de Cultura da Nova Cachoeirinha, e além da Feira de Economia Criativa com 20 empreendedoras pretas que atuam no mercado de moda, o Festival destacou uma programação totalmente gratuita e o Gran Finalle foi o desfile Fashion Show com looks de cada marca expositora do evento e um casting diverso e inclusivo, mostrando que a moda deve transformar cenários e acolher todos os corpos.

Entre as pessoas que desfilaram destaque para três PcDs: Laís Rosalina Nascimento que nasceu com glaucoma e aos 22 anos perdeu totalmente a visão, ela foi selecionada no edital do evento, e foi a primeira vez que desfilou; Suely Rezende, que é cadeirante e ministrou a palestra “Saiba criar brincos e acessórios com materiais sustentáveis” ficou tão emocionada com o evento que ficou até o fim e pediu para desfilar; já Gilmar Aparecido Rodrigues Alves, cadeirante, foi visitar o Pretinhas na Moda e também pediu para desfilar. Dandara que tem nanismo, é influenciadora com mais de 100 mil no Tiktok e no instagram desfilou pela primeira vez no Pretinhas na Moda.

O Pretinhas na Moda é uma realização do Ministério da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas com recursos da Lei Paulo Gustavo. A produção e direção é de Vilma Queiroz Produções Culturais e Renata Poskus Eventos e Comunicação.

Empreendedorismo Feminino e Preto

No Brasil, 40% dos adultos negros são empreendedores, com negócios que movimentam R$ 1,7 trilhão, segundo a Pesquisa Afroempreendedorismo Brasil, realizada em 2021.

O estudo destaca que 4,7% das startups brasileiras foram fundadas exclusivamente por mulheres, mas que esse percentual sobe exponencialmente quando o foco é o empreendedorismo negro, com as mulheres representando 61,5% do total.

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), esses negócios representam 17% do total no país e que, entre essas mulheres, 49% são as responsáveis financeiras pelo próprio núcleo familiar.

Dentro desse contexto o Pretinhas na Moda tem entre seus objetivos incentivar e orientar empreendedoras negras no mundo da moda – as que já atuam no mercado e principalmente aquelas que desejam empreender na área – e a programação totalmente gratuita destacou palestras e oficinas – todas ministradas por mulheres pretas que são referência em seus segmentos.

O Fashion Show Pretinhas na Moda fechou a programação do evento, das 19h às 19h30, com pocket show ao vivo da cantora e pandeirista Camila Arruda.

Na passarela cada uma das marcas expositoras na Feira de Economia Criativa Pretinhas na Moda apresentou um look de sua coleção e o público se emocionou com a diversidade e a inclusão de todos os corpos.

Pretinhas na Moda trouxe a mulher preta como protagonista no universo da moda que emprega mulheres negras, sem, no entanto, dar a elas a visibilidade que merecem.

Vilma Queiroz, idealizadora do Pretinhas na Moda, destaca: “no mercado da moda a maioria que trabalha costurando para empresas de diversos portes é formada por mulheres pretas, que não costumam aparecer, e muitas vezes estão sujeitas a condições de trabalho abusivas, e ao mesmo tempo, elas precisam também costurar suas próprias roupas e de familiares, em um contexto que a ancestralidade pode ser destacada. Queremos mostrar que elas podem vender suas próprias marcas autorais, com toda sua história”.