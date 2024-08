PretaHub leva Mônica Anjos ao Festival Petrônio Álvarez, na Colômbia

Como resultado das estratégias de internacionalização da PretaHub, pelo quarto ano consecutivo o hub leva afroempreendedores ao Festival Petrônio Álvarez, na Colômbia. Para representar a moda e a cultura negra brasileira, estará presente a estilista Mônica Anjos. Ela fará um desfile da coleção Olhos D’Água que, inspirada na obra de Conceição Evaristo, promovendo um encontro emocionante entre moda e literatura. O desfile acontece no sábado, dia 17/08, a partir das 19h, na Unidad Deportiva Alberto Galindo, em Cali, e também abre caminho para as marcas Afrotik com seus adornos e colares, as handbags de Andreia Brasis, os acessórios da Gabriella Santos e a estamparia do Junior Pakapim.

Divulgação

Em 2022, durante um intercâmbio de empreendedorismo, cultura e conhecimentos entre Festivais Negros da América Latina, o Festival Feira Preta foi à Colômbia para participar do Petrônio Álvarez, realizado em Cali, Colômbia. O envolvimento contou com cinco empreendedores que comercializam produtos de moda, acessórios e cosméticos, e venderam cerca de 100 mil reais. Além disso, participaram de atividades como desfile de modas, palestras e lançamento de livros. O evento também contou com a apresentação da Banda Ilê Ayê.

O intercâmbio permaneceu com a vinda da comitiva colombiana para o Brasil e mais de 30 integrantes participaram do Festival Feira Preta, evento de cultura negra, que aconteceu entre os dias 04 e 05 de dezembro de 2022, em São Paulo.

No ano de 2023 os empreendedores selecionados também foram atuantes da área de moda, sendo eles: Pretapretin Moda Casa, Chinua Acessórios e Moda Casa, Atelier Camila Loren, Santa Thereza Design e Mayden Moda. Além disso, também esteve presente um estande de empreendimentos brasileiros e um painel chamado Festivales de Cultura negra: identidad, creatividad y empoderamiento económico com Daniel Manjarrés, Assessor de Relações Institucionais da PretaHub/Festival Feira Preta, Flip Couto, Diretor Criativo da Festa Amem, Jaqueline Fernandes, Diretora do Festival Latinidades, e Ana Copete, Diretora do Festival Petrônio Álvarez.

Assim como a Feira Preta, o Petrônio Álvarez promove encontros e contribui com o resgate da cultura tradicional de toda uma comunidade. Durante o evento, é possível encontrar uma variedade de produtos artesanais únicos, desde joias tradicionais até arte folclórica, criados por empreendedores locais e internacionais que buscam sustento e reconhecimento por meio de seus talentos criativos. O festival serve como uma plataforma importante para esses empresários, proporcionando-lhes visibilidade e oportunidades de vendas que podem impulsionar seus negócios ao longo do ano.