Preta Gil segue internada após cirurgia de 20 horas

Na tarde desta segunda-feira, 23 de outubro, uma nova atualização sobre a saúde da cantora Preta Gil foi divulgada em suas redes sociais. A artista permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, localizado em São Paulo, onde se recupera de uma cirurgia complexa realizada no último dia 19, a qual teve uma duração aproximada de 20 horas e foi realizada para a remoção de tumores.

O diagnóstico de câncer de intestino foi confirmado para Preta Gil no início de 2023. Os sinais que levantaram suspeitas sobre sua condição incluíram episódios severos de constipação intestinal e alterações nas fezes, como achatamento e a presença de muco e sangue.

Em resposta à gravidade da situação, a cantora iniciou um tratamento que envolveu sessões de radioterapia e uma cirurgia significativa. Durante o processo, foi necessário realizar uma histerectomia total abdominal, que consiste na remoção completa do útero.

Após as intervenções iniciais, a artista experimentou um período conhecido como “remissão“, durante o qual os médicos indicaram que não havia indícios da doença em exames físicos ou por meio de tomografias e análises sanguíneas. Contudo, em agosto de 2024, Preta Gil anunciou que o câncer havia retornado, agora identificado em dois linfonodos localizados no peritônio – a membrana que reveste os órgãos abdominais – além de também ser detectado no ureter.

A cantora tem recebido apoio constante de amigos famosos e admiradores, demonstrando solidariedade neste momento desafiador.