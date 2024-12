Preta Gil se prepara para cirurgia e busca novos tratamentos para combater câncer

A cantora Preta Gil está programada para realizar um procedimento cirúrgico no próximo domingo (15) com o intuito de remover tumores. Em um vídeo divulgado nas redes sociais na última quarta-feira (11), a artista revelou que, seguindo orientações médicas, pode iniciar um tratamento em outro país.

“Muitos de vocês devem estar se perguntando o motivo da minha presença em Nova York. Estou aqui para consultar uma médica oncologista que é especialista no tipo de tumores que apresento, conforme recomendação dos meus médicos no Brasil, para buscar uma segunda opinião”, comentou a cantora.

A cirurgia, que já estava agendada há algum tempo, foi detalhada por Preta Gil, que mencionou uma “possibilidade real” de iniciar um novo ciclo de quimioterapia após o procedimento. “A quimioterapia que fiz anteriormente no Brasil não teve a eficácia esperada tanto por mim quanto pelos médicos. Portanto, precisamos explorar alternativas em outros países, com estudos inovadores que ainda não estão disponíveis no Brasil”, afirmou ela.

A artista expressou sua esperança de que os novos tratamentos possam trazer resultados positivos após a cirurgia e pediu apoio aos fãs: “Espero ter boas notícias e que essa nova abordagem possa oferecer esperança para meu tratamento aqui ou em outro lugar”.

Histórico de Saúde

O diagnóstico de câncer no intestino foi confirmado a Preta Gil em janeiro de 2023. Em agosto do mesmo ano, ela passou por uma cirurgia no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde também teve o útero removido. Após um procedimento de reconstrução intestinal, a cantora anunciou o término de seu tratamento em dezembro.

No entanto, em agosto de 2024, Preta comunicou que a doença havia retornado e se espalhado para quatro locais diferentes do corpo, incluindo dois linfonodos e uma metástase no peritônio. Naquele mês, ela iniciou um novo tratamento quimioterápico no Brasil.

A luta contínua da artista contra o câncer tem sido marcada por resiliência e busca constante por novas opções terapêuticas.