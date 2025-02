Preta Gil Reflete sobre Renascimento e Autocuidado Durante Internação

A cantora Preta Gil, de 50 anos, compartilhou uma reflexão profunda sobre o mês de janeiro em uma postagem recente no Instagram. Em suas palavras, ela descreveu esse período como um momento de renascimento, caracterizado por desafios e beleza.

Durante sua internação, Preta destacou a importância da rotina de cuidados pessoais, que inclui se maquiar diariamente. “Esse ritual é essencial para minha recuperação. Mesmo enfrentando dificuldades, como o tremor nas mãos, considero fundamental praticar o autocuidado”, afirmou a artista, evidenciando a relação entre a estética e seu bem-estar emocional.

A artista também expressou sua gratidão pela presença constante de amigos e familiares ao seu lado durante sua estadia no hospital. Ela relatou que começou o mês com momentos especiais ao lado de seu pai, Flora Gil e Marina Morena, que estiveram com ela em sua cama e sofá hospitalares. “A presença deles foi um alicerce importante para mim. Minha rede de apoio tem sido fundamental nesse processo”, disse Preta.

Em tempos de adversidade, a reflexão da cantora serve como um lembrete do poder do amor e do apoio familiar em momentos difíceis.