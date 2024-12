Preta Gil passa por cirurgia para remoção de tumores e se recupera bem

A cantora Preta Gil, de 50 anos, finalizou com sucesso uma cirurgia para a remoção de tumores cancerígenos na madrugada desta sexta-feira (20). O filho da artista, Francisco Gil, utilizou seu perfil no Instagram para informar sobre o estado de saúde da mãe.

Em sua postagem, Francisco expressou alívio ao compartilhar: “A cirurgia da minha mãe terminou e está tudo bem com ela. Agradeço a todos pela energia positiva. Ela é uma verdadeira guerreira e superou mais essa. Continuamos firmes. Muito amor!”.

Além disso, Malu Barbosa, empresária e amiga próxima de Preta, também tranquilizou os fãs nas redes sociais. “Oi, pessoal! A cirurgia da Preta acabou e ela está BEM e dormindo! Estamos aqui com ela e mais tarde voltamos com calma com mais informações! Ela é muito guerreira e venceu mais essa!”, afirmou.

Preta Gil foi internada em um hospital na cidade de São Paulo na noite da última quarta-feira (18). De acordo com a assessoria da artista, a duração da operação era estimada em 18 horas, podendo haver variações.

No último sábado (14), a cantora havia informado que o procedimento cirúrgico para remoção dos tumores seria adiado. Inicialmente agendada para o dia 15, a cirurgia foi remarcada para esta quinta-feira (19).

A artista retornou ao Brasil após consultas oncológicas realizadas em Nova York, onde buscava alternativas de tratamento, já que as terapias realizadas no Brasil não apresentaram os resultados esperados.

Em agosto deste ano, Preta Gil revelou em um vídeo que o câncer havia retornado em quatro regiões distintas de seu corpo.