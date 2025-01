Preta Gil deixa UTI e celebra Ano Novo com apoio da família

A cantora Preta Gil, que enfrentou recentemente uma série de desafios de saúde, anunciou que deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, poucos minutos antes da chegada de 2025. A artista havia sido submetida a um procedimento cirúrgico em 19 de dezembro de 2024 para remoção de tumores.

Em sua conta oficial no Instagram, Preta expressou sua gratidão pela presença de seus familiares durante esse momento difícil, destacando o amor e o apoio que a cercam. “Meu coração está cheio de alegria por ter ao meu lado pessoas tão especiais, que me enchem de amor todos os dias e me fazem querer viver cada dia mais”, escreveu ela.

Na foto compartilhada, estavam presentes membros da família, incluindo seu pai, o renomado cantor Gilberto Gil, e sua irmã Bela Gil. A cantora também contou com o suporte das equipes médicas lideradas por profissionais como o Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e suas colegas Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Caparelli e Dr. Frederico Teixeira.

Preta Gil já havia enfrentado um diagnóstico de câncer em 2023, quando tratou um tumor no intestino e foi considerada curada. No entanto, exames realizados em agosto deste ano revelaram o retorno da doença, agora manifestando-se em diferentes regiões do corpo, incluindo:

Dois tumores nos linfonodos;

Um nódulo no ureter;

Metástase no peritônio.

Após a cirurgia, seu filho Francisco Gil compartilhou nas redes sociais momentos ao lado da mãe e comentou sobre a dificuldade de deixá-la no hospital após uma semana juntos. Ele ressaltou como Preta é uma fonte de inspiração para continuar seu trabalho musical.

A cantora revelou em entrevista ao programa Fantástico que descobriu a recorrência da doença durante um exame de rotina que inicialmente era apenas um check-up. “De repente, vem uma surpresa nada agradável como essa”, declarou.

Na busca por alternativas para tratamento pós-cirúrgico, Preta esteve recentemente nos Estados Unidos para consultar especialistas sobre seus tipos específicos de tumor. Ela mencionou que a quimioterapia realizada no Brasil não trouxe os resultados esperados e que estava em busca de novas opções terapêuticas disponíveis em outros países.

“A gente tem que buscar alternativas em países diferentes, com tipos de estudos diferentes”, afirmou Preta em um vídeo publicado em suas redes sociais.

Antes do procedimento cirúrgico, a artista pediu aos seguidores que enviassem boas vibrações e destacou a importância de compartilhar sua jornada de saúde com o público. “Se Deus quiser, farei o tratamento que for mais indicado para mim, no Brasil ou fora”, concluiu.