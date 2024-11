Preta Gil atualiza fãs sobre sua saúde

A cantora Preta Gil compartilhou recentemente atualizações sobre sua saúde, em meio a um tratamento contínuo contra um câncer no intestino. Utilizando suas redes sociais, Preta informou que, após enfrentar duas internações consecutivas devido a complicações renais, está aguardando novos exames para avaliar a resposta do corpo à quimioterapia.

No relato, a artista explicou que enfrentou uma infecção renal e obstrução de um cateter Duplo J por cálculos renais, o que demandou sua hospitalização para substituição do dispositivo. Após receber alta, Preta retornou ao hospital menos de 24 horas depois, devido a dores persistentes, totalizando oito dias sob cuidados médicos. “Estou focada no tratamento e logo trarei novas informações”, declarou aos seguidores.

Além disso, Preta Gil destacou que continua em recuperação das sequelas da quimioterapia recente e da infecção renal, mas está bem e em casa, no Rio de Janeiro. A cantora se prepara para realizar novos exames no dia 26 deste mês, que irão indicar os próximos passos no tratamento oncológico.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023. Desde então, passou por diversas etapas do tratamento, incluindo uma cirurgia complexa de 14 horas para remoção do tumor e do útero. Em setembro daquele ano, após 28 dias internada para tratamento pós-cirúrgico, Preta celebrou a alta hospitalar com gratidão pela equipe médica.

Em dezembro de 2023, a cantora anunciou ter recebido alta médica durante o programa Encontro com Patrícia Poeta, frisando que a confirmação de cura só é assegurada após cinco anos. Contudo, alguns meses depois, foi divulgado que o câncer havia retornado em dois linfonodos na pelve, exigindo retomada do tratamento intensivo.

Recentemente, em entrevista ao programa Fantástico, Preta falou sobre os desafios enfrentados nesta nova fase do tratamento, que inclui novas sessões de quimioterapia e a amputação do reto. A artista destacou a importância de enfrentar esses obstáculos sem receio ou vergonha.

A batalha contínua de Preta Gil contra o câncer é acompanhada de perto por fãs e admiradores que torcem por sua plena recuperação e oferecem apoio constante através das redes sociais.