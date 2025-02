Preta Gil atualiza fãs após novo procedimento cirúrgico

A cantora Preta Gil compartilhou com seus seguidores nas redes sociais que passou por um novo procedimento cirúrgico. A intervenção ocorreu na última quarta-feira, dia 5, e teve como objetivo suturar pontos que se abriram em uma cirurgia anterior.

Em uma mensagem tranquilizadora, a artista informou aos fãs sobre seu estado de saúde. “Oi amores, vindo aqui dar um oi que eu não dei. Eu sei que vocês ficam preocupados, mas está tudo bem”, declarou Preta. Ela detalhou o procedimento e assegurou que, apesar do desconforto, estava se recuperando bem: “Ontem eu fiz um procedimento cirúrgico para suturar os pontos que tinham aberto no bumbum, em uma das cirurgias, né? Hoje já estou bem, com dor, mas bem, medicada, maquiada e estou aqui”.

Os fãs da artista têm demonstrado apoio e carinho através das redes sociais, enviando mensagens de encorajamento e desejando uma rápida recuperação para Preta Gil.