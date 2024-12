Prestes a se apresentar no Brasil, KARD lança o single “Detox”

O quarteto misto de K-POP, KARD, lançou nesta terça-feira (17) sua nova música “Detox”, embalada pelo clima de fim de ano. O single tem uma letra inspiradora e propõe uma jornada de autoconhecimento e mudança interna, que incentiva os ouvintes a se reconectarem com o que faz bem. BM, J.seph, SOMIN e JIWOO voltam com uma combinação de ritmos envolventes e versos assertivos em inglês e coreano que criam uma atmosfera de positividade, oferecendo a trilha sonora ideal para embalar grandes transformações rumo a um novo ciclo.



Prestes a chegar ao Brasil, em janeiro de 2025, o grupo abrirá o calendário oficial de shows de K-POP no país. O show faz parte da turnê “Where To Now?” e acontece no TERRA SP, em São Paulo, no dia 17 de janeiro. O reencontro do quarteto com os HIDDEN KARD (nome oficial do fã clube) garante a união de BM, J.seph, SOMIN e JIWOO ainda mais fortes e ousados. KARD promete um espetáculo com performances quentes, vocais incríveis e a energia que se mistura ao calor latino que os brasileiros já amam.



Para tornar a experiência dos HIDDEN KARD ainda mais memorável, os fãs terão a oportunidade de adquirir ingressos com benefícios como o fanchat, uma conversa de um minuto com o integrante escolhido pelo fã. Além desse momento único, também estarão disponíveis fotos em grupo, soundcheck e Hi-Touch com todo o quarteto, para os fãs que escolherem os ingressos VIP, VVIP e VVIP+. Por ingressos a partir de R$145, os fãs poderão presenciar ao vivo a energia poderosa que o KARD sempre apresenta em seus shows.



Donos de hits como “Oh NaNa”, “Hola Hola” e “Ring the Alarm”, KARD é amado por fãs de todo o mundo, mas especialmente conhecido por sua relação com o Brasil. Reconhecidos por misturar K-POP e ritmos latinos, a volta no início do próximo ano marcará a quinta passagem do grupo pelo país.

A organização nacional fica a cargo da Blast! Entertainment, empresa brasileira que reúne os melhores especialistas em produção de concertos de artistas coreanos no Brasil.