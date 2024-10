Presos do Peñarol reclamam de fome na cadeia

Os torcedores do Peñarol que ficaram presos na Cidade da Polícia, na Zona Norte (RJ) -após vandalismo na praia do Recreio— foram levados na manhã desta quinta-feira (24) para a audiência de custódia. De dentro do camburão, os uruguaios reclamaram de fome e gritaram o nome do clube.

Ao todo, 20 uruguaios foram da Cidade da Polícia para Benfica, local onde acontecerá a audiência. Outros dois torcedores do Peñarol ficaram presos na 16ª DP (Barra da Tijuca). Um deles é menor de idade e foi transferido para a Vara da Infância e da Juventude.

Os presos da Cidade da Polícia apresentavam ferimentos de bala de borracha e estavam todos sem blusa. Somente um ainda segurava na mão uma camisa do Peñarol e a utilizou para esconder o rosto das câmeras.

Quando a porta do camburão fechou, um reclamou de fome: “Não nos deram algo para comer”. Outro gritou o nome do clube: “Avante, Peñarol!”. Eles deixaram o local por volta das 11h20.

A audiência de custódia decidirá se eles permanecerão presos no Rio ou responderão em liberdade. Caso continuem em cárcere, eles serão transferidos para presídios da cidade.

Os demais detidos no dia anterior – cerca de 260 – já foram escoltados até a fronteira do Rio para deixar o estado. A operação foi feita em conjunto entre Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal.