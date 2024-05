Presidente viaja atrás de propostas e Corinthians espera vender Wesley

O Corinthians vive a expectativa pela venda de Wesley.

O presidente Augusto Melo está na Europa e vai ouvir interessados no atacante. O mandatário deve ir até Alemanha e Inglaterra.

Nos bastidores, o Corinthians já admite negociar o jogador por menos que o esperado inicialmente. “Se aparecer 20 milhões de euros com bônus por metas, acho que ele sai”, disse uma fonte da direção à reportagem.

O diretor financeiro Rozallah Santoro comenta no dia a dia sobre a necessidade de vender Wesley para fechar as contas. O Corinthians tem dificuldade para honrar seus compromissos, mas pagou os últimos salários em dia.

A negociação por Erick Pulga, do Ceará, ocorre também pela possibilidade de saída de Wesley. O técnico António Oliveira espera pela permanência do titular e quer dois pontas se a cria do Terrão for vendido.