Presidente segue na UTI, dreno deve ser retirado hoje

O cardiologista Roberto Kalil Filho, responsável pelo atendimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou que o mandatário permanecerá sob cuidados intensivos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quinta-feira, 12 de outubro. De acordo com Kalil, está programada para esta tarde a remoção do dreno instalado na cabeça do presidente. A expectativa é que Lula receba alta da UTI já na sexta-feira, 13.

A médica da Presidência, Ana Helena Germoglio, esclareceu durante uma coletiva de imprensa em São Paulo que a condição atual do presidente requer “monitorização contínua”. Ela ressaltou que a manutenção desse monitoramento é fundamental e que sua interrupção indicaria que Lula não precisaria mais dos cuidados intensivos. “Hoje, o presidente está sendo monitorado. A partir do momento em que tiramos essa monitorização contínua, significa que ele não está mais sob os cuidados de UTI”, detalhou.

Germoglio também enfatizou que, apesar das mudanças nos cuidados médicos, o espaço físico ocupado por Lula no hospital permanecerá inalterado. “Apenas o que vai mudar são os cuidados”, afirmou.