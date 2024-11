Presidente Lula terá reuniões bilaterais em paralelo a eventos do G20

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai cumprir, no Rio de Janeiro (RJ), entre os dias 16 e 19 de novembro, uma agenda repleta de reuniões bilaterais e eventos ligados ao G20 — principal fórum de cooperação econômica internacional. O principal compromisso será presidir a Cúpula de Líderes do G20, que ocorre na segunda (18) e terça-feira (19), no Museu de Arte Moderna.

No sábado (16), a agenda do presidente deve comportar uma reunião bilateral com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) António Guterres. A partir das 12h (horário de Brasília), Lula vai participar da cerimônia de encerramento da Cúpula do G20 Social, ápice do processo de participação social, idealizado pelo presidente brasileiro ainda em dezembro de 2023, em Nova Délhi (Índia), quando o Brasil assumiu simbolicamente a presidência rotativa do grupo — período que termina em 30 de novembro deste ano.

Desde então, o G20 Social deu espaço à pluralidade de vozes da sociedade civil brasileira e estrangeira e propiciou, pela primeira vez, encontros entre as trilhas política e financeira da cúpula de líderes mundiais e os grupos de engajamento e lideranças de movimentos sociais.

FESTIVAL — Ainda no sábado, Lula vai prestigiar o Aliança Global Festival, evento cultural criado para impulsionar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, prioridade do Brasil à frente do G20. Dezenas de estrelas da música brasileira estarão reunidas em shows gratuitos na Praça Mauá, a partir das 17h.

O festival aproveita o poder transformador das expressões artísticas para consolidar uma mensagem sobre o compromisso do país de construir uma rede colaborativa e de impacto duradouro, envolvendo países, organizações e cidadãos na luta pela segurança alimentar.

URBAN 20 — No domingo (17), Lula vai participar de reuniões bilaterais e da Plenária dos Prefeitos do Urban 20 (U20), no Armazém da Utopia, na capital fluminense. O evento receberá prefeitos e delegações de mais de 100 cidades para debates sobre soluções urbanas e o futuro das cidades, em meio aos desafios climáticos.

Os encontros do U20 abordarão os temas prioritários do G20, destacando a perspectiva dos governos locais. Os três principais eixos de discussão são a inclusão social e combate à fome e pobreza, transição energética e enfrentamento das mudanças climáticas, e a reforma das instituições de governança global.

CÚPULA DE LÍDERES — Na segunda (18) e terça-feira (19), Lula presidirá a Cúpula de Líderes do G20. Atualmente, além de 19 países dos cinco continentes (África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia), integram o fórum a União Europeia e a União Africana. O grupo agrega dois terços da população mundial, cerca de 85% do PIB global e 75% do comércio internacional.

Além dos membros plenos do grupo, são esperados representantes de 55 países ou organizações internacionais. Na sequência da chegada dos líderes no dia 18 pela manhã, inicia-se a primeira das três sessões substantivas principais. As três reuniões correspondem, cada uma, às três prioridades que o presidente estabeleceu para a Cúpula: inclusão social e luta contra a fome e a pobreza, reforma da governança global e transição energética e desenvolvimento sustentável.

ENCERRAMENTO — Na manhã de terça-feira (19), a partir das 10h, ocorre a terceira e última sessão substancial dos líderes, para tratar sobre desenvolvimento sustentável e transição energética. Na sequência, haverá a sessão de encerramento da Cúpula e a transmissão da presidência do Brasil para a África do Sul, que preside o G20 a partir de 1º de dezembro. Ainda na terça-feira, Lula terá reuniões bilaterais e concederá uma entrevista coletiva à imprensa, no final da tarde.