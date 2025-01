Presidente Lula Rebate Fake News com Doação ao Corinthians

No dia 10 de novembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), divulgou um vídeo onde realiza uma doação via Pix ao estádio do Corinthians, enfatizando sua intenção de desmentir informações falsas sobre a suposta taxação deste sistema de pagamentos.

Hoje, fiz um PIX para ajudar o Corinthians a pagar sua dívida e aproveitei o momento para desmentir as fake news que estão circulando nas redes sociais. Compartilhe a verdade. O governo não vai taxar as transações via PIX.



🎥 @ricardostuckert pic.twitter.com/P0uyiI0jNA — Lula (@LulaOficial) January 10, 2025

A quantia doada foi de R$ 1.013, valor que faz referência ao número 13, tradicionalmente associado ao PT. Em seu discurso, Lula afirmou: “Decidi fazer essa doação em resposta à quantidade significativa de inverdades circulando nas redes sociais desde ontem, alegando que o governo planeja taxar transações via Pix. Quero demonstrar que isso é uma farsa”.

O presidente também destacou a importância do sistema de pagamentos: “O que precisamos é de fiscalização para prevenir a lavagem de dinheiro. Com isso, fiz minha contribuição para ajudar o Corinthians a enfrentar sua dívida. Já efetuei o depósito para reafirmar que o Pix é um patrimônio nacional, pertencente a todos nós”. No vídeo, Lula aparece vestindo um casaco com as cores do time.

Em novembro do ano anterior, a torcida corinthiana lançou uma campanha para arrecadar fundos destinados ao pagamento da dívida com a Caixa Econômica Federal referente ao financiamento da arena localizada em Itaquera. Essa iniciativa, idealizada pela organizada Gaviões da Fiel, conta com o apoio tanto do clube quanto da instituição financeira.

As contribuições estão sendo realizadas através do sistema Pix e os valores são direcionados diretamente para uma conta específica da Caixa, sem intermediação do clube. Além disso, uma comissão fiscal independente está acompanhando todo o processo de arrecadação.

Atualmente, a dívida do Corinthians com a Caixa gira em torno de R$ 710 milhões, e a campanha tem como meta reunir R$ 700 milhões. O presidente da Gaviões da Fiel, Alexandre Domênico Pereira, expressou otimismo quanto à possibilidade de alcançar essa meta rapidamente.

Na mesma data em que Lula fez sua doação, a Meta retirou do ar um vídeo falso gerado por inteligência artificial que apresentava um clone virtual do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando sobre novos impostos relacionados a transações via Pix e à posse de animais de estimação. A Advocacia-Geral da União (AGU) solicitou a remoção do conteúdo.

Haddad se manifestou sobre as fake news no dia anterior ao vídeo falso ser excluído: “Imposto sobre Pix? Mentira. Imposto sobre compra de dólares? Mentira. Imposto sobre animais de estimação? Mentira. Pessoal, é fundamental ficar atento às notícias falsas que circulam por aí. Elas prejudicam o debate público e a democracia”. A polêmica em torno do “imposto sobre cachorrinhos de estimação” surgiu devido a um vídeo deepfake onde a imagem de Haddad foi manipulada para dar a impressão de que ele teria feito tal afirmação favorável à taxação.