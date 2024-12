Presidente Lula Passará por Nova Cirurgia para Reduzir Risco de Hemorragias Cerebrais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 79 anos, será submetido a uma nova cirurgia nesta quinta-feira, 12 de dezembro, para “minimizar o risco de hemorragias futuras” em uma região do crânio recentemente operada. A informação foi confirmada pelo médico responsável, Dr. Roberto Kalil , em declarações à imprensa na quarta-feira, em frente ao Hospital Sírio-Libanês , onde o presidente se recupera.

De acordo com o Dr. Kalil , este novo procedimento é um acompanhamento esperado após uma cirurgia emergencial realizada na terça-feira , que foi necessária para aliviar a pressão intracraniana decorrente de uma hemorragia nas membranas cranianas. Essa condição estava relacionada a uma queda sofrida por Lula em outubro, na residência presidencial.

A nova operação está prevista para durar cerca de uma hora e consistirá na inserção de um cateter na artéria femoral do presidente. O médico destacou que a intervenção é considerada “relativamente simples e de baixo risco”.

O estado de saúde do presidente é estável. Na terça-feira passada, durante uma cirurgia emergencial, os médicos fizeram uma trepanação para aliviar a pressão no cérebro. Após o procedimento, uma equipe médica confirmará que não houve danos significativos.

Lula permanecerá sob observação em unidade de terapia intensiva por alguns dias e deverá ter alta hospitalar na próxima semana. Desde a queda em 19 de outubro, Lula relatou a um membro do Partido dos Trabalhadores que o acidente foi sério. Após algumas semanas sem viagens ao exterior, ele retornou às suas atividades públicas em meados de novembro , incluindo eventos importantes como a cúpula do G20 no Rio de Janeiro e a reunião do Mercosul realizada recentemente no Uruguai.