Presidente Lula participará de celebração na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta terça-feira, 23 de julho, a partir das 11h, da cerimônia de celebração dos dez anos de atividades do campus Lagoa do Sino da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em Buri (SP). Na ocasião, o ministro da Educação, Camilo Santana, irá anunciar novos investimentos na UFSCar.

O campus Lagoa do Sino foi criado após o presidente Lula ter abraçado o projeto do escritor Raduan Nassar de doar o terreno de sua fazenda para uma universidade. O espaço está situado no Vale do Ribeira, na cidade de Buri, e as atividades universitárias contribuem diretamente para o desenvolvimento social da região, respeitando e valorizando a agricultura familiar, principal atividade econômica. Há também uma relação direta da universidade com comunidades indígenas e quilombolas locais.

CREDENCIAMENTO: A solicitação de credenciamento deverá ser efetuada até as 18h do dia 22 de julho de 2024 (horário de Brasília), acessando o Sistema de Credenciamento de Imprensa no site do Palácio do Planalto.

Os profissionais cujos pedidos de credenciamento forem aprovados deverão retirar as credenciais no dia e local do evento, das 8h às 9h.

Serviço

Presidente Lula participa da celebração dos dez anos do campus Lagoa do Sino da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e anúncios de investimentos do MEC

Data: terça-feira, 23 de julho

Horário: 11h

Local: Campus Lagoa do Sino – Rodovia Lauri Simões de Barros, km 12 – SP-189 – Aracaçu, Buri – SP

Credenciamento de Imprensa