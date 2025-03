Presidente Lula homenageia luta e aponta conquistas das mulheres brasileiras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva homenageou a luta das mulheres brasileiras em uma postagem nas redes sociais neste sábado, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. No texto, Lula ressalta que uma de suas prioridades à frente do país nos três mandatos que conquistou pelo voto popular é garantir que toda mulher brasileira seja livre e viva plenamente seus direitos. “Foi por isso que criamos, pela primeira vez na história do Brasil, um Ministério das Mulheres”, escreveu.

Lula citou uma série de políticas e ações do Governo Federal voltadas para garantir e ampliar o direito das mulheres. “Aprovamos a Lei de Igualdade Salarial entre Mulheres e Homens. A Segurança Pública passou a dedicar um eixo exclusivo para a proteção da vida das mulheres. Retomamos o Programa Mulher Viver Sem Violência, com ações integradas nas áreas de segurança, saúde, previdência, justiça, rede socioassistencial e promoção da autonomia financeira”, listou.

O presidente lembrou ainda do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, com o objetivo de prevenir todas as formas de discriminação e violência contra mulheres e meninas, e ressaltou as políticas sociais que permitem às mães terem acesso a creches e pré-escolas, para que elas possam ter tranquilidade no mercado de trabalho.

“Estamos investindo na construção de 1.178 novas creches e pré-escolas de Educação Infantil e criamos o Escola em Tempo Integral, para que as mães tenham a tranquilidade de ir para o trabalho sabendo que seus filhos estão bem cuidados”.

Ainda no plano da qualificação profissional e científica, o presidente apontou o programa Elas Empreendem, que incentiva o potencial empreendedor das mulheres brasileiras, as bolsas de iniciação científica para meninas nas áreas de computação, engenharias e ciências exatas, e citou o Prêmio Mulher e Ciência, que reconhece e estimula as pesquisadoras que contribuem para o avanço científico e tecnológico do Brasil.

“Avançamos muito, mas ainda há muito a ser feito. Todas as conquistas das mulheres são o resultado de muita luta. Lutas por direitos iguais, por melhores condições de trabalho e pelo direito ao voto, que inspiraram a criação desse Dia Internacional das Mulheres. O compromisso do nosso governo é continuar apoiando essas lutas. Para que, de fato e por direito, o lugar da mulher seja onde ela quiser estar”, concluiu o presidente.