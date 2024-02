Presidente Lula anuncia Instituto Federal em Mauá

Mauá será contemplada com uma unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, conforme foi anunciado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta sexta-feira (02/02), durante visita à fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo. O presidente também anunciou outra unidade do Instituto em Diadema e outros 10 em outras cidades do estado de São Paulo.

“Vamos anunciar os Institutos Federais neste país para que nossos meninos e meninas possam se qualificar”, afirmou. Além das duas unidades na região, o presidente anunciou outros 10 novos equipamentos do tipo no Estado de São Paulo.

“Mauá poderá oferecer mais uma alternativa aos nossos jovens para o ensino superior de qualidade, para que possam entrar no mercado de trabalho em igualdade de condições e possam retribuir ajudando nosso país a crescer”, afirmou o prefeito e presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Grande ABC, Marcelo Oliveira.

Os Institutos Federais atendem às vocações regionais com vistas ao desenvolvimento socioeconômico e direcionam suas atividades de ensino, pesquisa e extensão aos territórios onde estão instalados. No caso de Mauá, industrialização e serviços.