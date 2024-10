Presidente erra data de compra, e Corinthians pagará para escalar goleiro

Augusto Melo, presidente do Corinthians, comunicou de forma equivocada a data de compra de Hugo Souza, e o clube paulista terá de pagar R$ 500 mil ao Flamengo para escalar o goleiro na semifinal da Copa do Brasil.

O presidente corintiano afirmou que o clube poderia adquirir os direitos econômicos de Hugo Souza a partir desta terça-feira (1º).

“O Hugo [Souza] é nosso, já tem contrato. Os valores são esses e a data é a partir do dia primeiro. Isso já está com nosso financeiro e o jurídico está acertando tudo, tudo sob controle. Se nós pagarmos a partir do dia primeiro, não precisa pagar mais nenhuma multa, só os 800 mil euros”, disse Melo, em entrevista à TV Bandeirantes.

Isso significa que, para escalar Hugo Souza contra o Rubro-Negro, na próxima quarta-feira (2), o Timão terá de pagar os R$ 500 mil previstos no contrato de empréstimo. O confronto de ida da semifinal acontecerá no Maracanã, às 21h45 (de Brasília).

O Corinthians deve resolver essa questão financeira até o fim desta terça, a fim regularizar a escalação.

O entrave de contrato acontece em meio ao conflito entre o alvinegro paulista com a CBF, pela mudança de data do jogo de volta da semi a pedido do Flamengo.

Hugo Souza é titular no Corinthians desde sua chegada e tem papel fundamental no time comandado por Ramón Díaz. Na classificação para as quartas de final da Sul-Americana, o goleiro defendeu três penalidades na disputa diante do Bragantino.